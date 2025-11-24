UK, ex premier David Cameron: "Io curato per un tumore alla prostata"

Offerte Black Friday
Regno Unito, l'ex premier David Cameron: "Io curato per un tumore alla prostata"

"Non mi piace molto parlare dei miei problemi personali di salute, ma sento di doverlo fare" ha detto l'ex primo ministro, in carica tra il 2010 e il 2016. "Siamo onesti. Gli uomini non sono molto bravi a parlare della loro salute. Tendiamo a rimandare"

L'ex premier britannico David Cameron è stato curato per un tumore alla prostata. Lo ha rivelato lui stesso. Al Times l'ex inquilino di Downing Street, 59 anni, ha detto che è stata sua moglie, Samantha, a insistere affinché facesse dei controlli dopo aver sentito su Bbc Radio un'intervista a Nick Jones, fondatore di Soho House, che invitava tutti a fare più controlli dopo aver raccontato la sua storia.

Gli esami e la scoperta

Cameron ha raccontato dell'esame del Psa a cui si è sottoposto a inizio anno, poi della risonanza magnetica e, infine, di una biopsia. Poi ancora, la terapia focale. "Non mi piace molto parlare dei miei problemi personali di salute, ma sento di doverlo fare - ha detto l'ex primo ministro, in carica tra il 2010 e il 2016, nelle dichiarazioni rilanciate dalla Bbc - Siamo onesti. Gli uomini non sono molto bravi a parlare della loro salute. Tendiamo a rimandare". Nel Regno Unito ogni anno sono circa 55.000 i nuovi casi diagnosticati di tumore alla prostata.

Re Carlo III compie 77 anni: i tre anni di regno e la sfida al cancro
