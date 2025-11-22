Giubileo dei Cori e delle Corali: date, programma ed eventi

Questo evento che si terrà oggi e domani, all’interno del calendario dell’anno giubilare sottolinea il ruolo fondamentale della musica sacra e dei cori liturgici nella vita della Chiesa, celebrando la speranza cristiana anche attraverso il canto
Iniziato ufficialmente con l’apertura della porta santa della basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024, il Giubileo 2025 è il ventisettesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa e il secondo giubileo inaugurato da Papa Francesco dopo quello straordinario del 2015. L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato.
Il Giubileo dei Cori
Le giornate del 22 e del 23 novembre sono promosse dal Dicastero per l’Evangelizzazione per celebrare il potere della musica sacra nella vita della Chiesa e valorizzare il ruolo dei cori liturgici come strumenti di evangelizzazione e comunione. Il Giubileo dei Cori è una vivace celebrazione della musica sacra, che riunisce cori da tutto il mondo nel cuore della Chiesa Cattolica. Questo evento mira a promuovere l'unità e l'arricchimento spirituale attraverso il linguaggio universale della musica, invitando membri dei cori, appassionati di musica e fedeli pellegrini a partecipare a un'espressione armoniosa di fede. Gli aspetti tipici dell'evento includono esibizioni corali, workshop e celebrazioni liturgiche, il tutto ambientato sullo sfondo del ricco patrimonio musicale del Vaticano.
Gli appuntamenti
Il programma del Giubileo dei Cori e delle Corali inizia oggi con il pellegrinaggio alla porta santa della basilica di San Pietro e la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari. Nel tardo pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, i cori partecipano nelle chiese e parrocchie di Roma alle messe vespertine, seguite da concerti finali. Domani, piazza San Pietro ospita la messa mattutina presieduta dal pontefice (alle 10.30): la celebrazione è aperta a tutti e gratuita e non richiede alcun tipo di biglietto.
