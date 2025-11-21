Vietnam, alluvione per le forti piogge: oltre 50 tra morti e dispersi

Una pioggia record ha colpito il Vietnam centrale tra il 16 e il 20 novembre, generando un'alluvione storica, che ha causato 52 tra morti e dispersi e danni stimati oltre i 100 milioni di dollari. L’allerta meteo continua, mentre governo e organizzazioni internazionali sono impegnati nei soccorsi e negli aiuti alle comunità colpite

Tra il 16 e il 20 novembre il Vietnam centrale è stato colpito da precipitazioni record che hanno provocato un’alluvione considerata tra le più gravi degli ultimi anni. Il bilancio, tra morti e dispersi, è salito a 52 persone, mentre i danni stimati superano i 100 milioni di dollari. Come riporta Vietnam News, le province più colpite risultano essere Dak Lak, sulle alture centrali, con 16 vittime, e Khanh Hoa, sulla costa, in cui si contano 14 decessi. Oltre 68mila abitazioni risultano sommerse, di cui più della metà a Dak Lak, e sono già state evacuate oltre 70mila persone.

L’allerta meteo persiste, i danni



L’impatto sull’agricoltura è pesante: migliaia di animali da allevamento risultano morti o dispersi e 15mila ettari di risaie e altri raccolti sono stati distrutti. La rete dei trasporti ha subito danni significativi, con numerose frane che hanno colpito strade, passi montani e infrastrutture ferroviarie e aeree. Il Centro nazionale di idro-meteorologia vietnamita ha segnalato che l’allerta meteo rimane alta: nuove piogge intense sono attese nelle province da Da Nang a Khanh Hoa, con il rischio di ulteriori inondazioni improvvise, frane e nuovi danni. Intanto, il governo ha mobilitato le forze militari e della Protezione civile per le operazioni di soccorso e di distribuzione dei beni di prima necessità. L’Unicef, l'Organizzazione internazionale per la migrazione e l'Unione europea hanno annunciato aiuti per le comunità colpite.