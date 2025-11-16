UK, alluvioni dopo tempesta Claudia: danni a negozi e case

Il 16 novembre, residenti e commercianti in Galles e Inghilterra hanno iniziato a spalare l’acqua e ripulire i negozi allagati dopo la tempesta Claudia. A Monmouth e nel villaggio di Ewyas Harold molti esercenti temono perdite irreparabili in vista del Natale. Numerose attività commerciali sono distrutte e molte famiglie hanno perso tutto. La comunità si è mobilitata per salvare le merci e mettere in sicurezza gli spazi mentre i soccorritori gestiscono evacuazioni nelle zone più colpite.
