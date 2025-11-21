Canada, orso grizzly attacca una scolaresca: 11 feriti, due gravi

L'episodio è avvenuto durante una gita scolastica in un sentiero a Bella Coola, a 700 km da Vancouver. Undici persone, tra cui bambini e insegnanti, sono rimaste ferite: due di queste in modo grave. L'animale è ancora in libertà, mentre la polizia e gli agenti di protezione ambientale sono sul posto

Una scolaresca è stata aggredita da un orso grizzly in Canada. L'episodio si è verificato durante una gita scolastica in un sentiero a Bella Coola, 700 km a nord-ovest di Vancouver. Undici persone, tra cui bambini e insegnanti, sono rimaste ferite: due di queste in modo grave. L'animale è ancora in libertà, mentre la polizia e gli agenti di protezione ambientale sono sul posto. In un post sui social, le autorità canadesi hanno avvisato che "gli agenti sono armati. Rimanete in casa e lontano dall'autostrada"