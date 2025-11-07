Giappone, un orso cammina davanti al museo d'arte di Sembok

Una telecamera di sicurezza ha ripreso un orso davanti a un museo d’arte di Semboku, nel nord del Giappone. Dall’aprile scorso oltre 100 attacchi di orsi hanno provocato 13 morti, soprattutto nelle prefetture di Akita e Iwate, dove gli avvistamenti sono saliti a oltre 8.000
