Magdeburg, dopo la strage del 2024 riapre il mercatino natalizio

L’amministrazione di Magdeburg ha confermato che il mercatino di Natale aprirà regolarmente questo giovedì. La decisione arriva a quasi un anno dall’attacco del 20 dicembre 2024, quando nel corso del mercatino natalizio un uomo si lanciò sulla folla con la propria auto, uccidendo sei persone e ferendone oltre trecento. Nelle ultime settimane, il piano di sicurezza predisposto dal comune e dalle forze di polizia era stato respinto dalle autorità del Land Sachsen-Anhalt, ma la sindaca Simone Borris aveva ribadito la volontà di garantire l’apertura del tradizionale appuntamento. Dopo una revisione delle misure, il Land ha dato il via libera.