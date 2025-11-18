Magdeburg, dopo la strage del 2024 riapre il mercatino natalizio

Il mercatino di Natale di Magdeburg aprirà regolarmente dopo che il nuovo piano di sicurezza è stato approvato dal Land Sachsen-Anhalt. La decisione arriva a un anno dall’attacco del 2024, quando un uomo investì la folla durante l’evento, causando sei morti e oltre trecento feriti
L’amministrazione di Magdeburg ha confermato che il mercatino di Natale aprirà regolarmente questo giovedì. La decisione arriva a quasi un anno dall’attacco del 20 dicembre 2024, quando nel corso del mercatino natalizio un uomo si lanciò sulla folla con la propria auto, uccidendo sei persone e ferendone oltre trecento. Nelle ultime settimane, il piano di sicurezza predisposto dal comune e dalle forze di polizia era stato respinto dalle autorità del Land Sachsen-Anhalt, ma la sindaca Simone Borris aveva ribadito la volontà di garantire l’apertura del tradizionale appuntamento. Dopo una revisione delle misure, il Land ha dato il via libera.
L’attentato nel 2024
Lo scorso dicembre, nella grande piazza di Magdeburgo, un 50enne medico di origini saudite fece irruzione al mercatino di Natale a bordo di un'auto falciando la folla. Secondo quanto emerso dalle indagini, il responsabile dell'attentato, medico, avrebbe agito per protestare contro l'incapacità delle autorità tedesche di fermare la supposta “islamizzazione” del Paese.
