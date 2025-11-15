Forte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires

Potenti esplosioni hanno scosso la zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires, innescando un incendio. Lo ha dichiarato il sindaco di Ezeiz Gaston Granados, secondo quanto riportato da Afp. "Le esplosioni e gli incendi scoppiati nelle diverse fabbriche sono di proporzioni enormi", ha aggiunto. L'esplosione ha compromesso la visibilità nella zona e, secondo la stampa locale, ha causato diversi feriti. È avvenuta in un complesso industriale nella città di Carlos Spegazzini e, secondo i media locali, ha causato almeno 15 feriti.

Cosa è successo

Numerosi voli in arrivo all'aeroporto internazionale, non lontano dal luogo delle deflagrazioni, sono stati ritardati o dirottati e una delle strade di accesso all'aeroporto è bloccata, come riporta l'agenzia Efe. Il sindaco di Ezeiza, Gastón Granados, ha dichiarato al canale di notizie TN che la causa e il luogo dell'esplosione sono ancora sconosciuti. Ha affermato che le fiamme hanno colpito diversi stabilimenti del parco industriale. "Uno di questi è un impianto chimico, i cui magazzini, contenenti materiali agricoli e fertilizzanti, hanno preso fuoco - ha detto - c'è anche un impianto di produzione di materie plastiche". Secondo fonti mediche, citate dai media locali, la maggior parte dei feriti sono residenti della zona, che hanno riportato ferite da lievi a moderate, derivanti da ustioni, traumi multipli e vetri frantumati dall'onda d'urto. "In merito all'esplosione avvenuta stasera nella zona di Ezeiza, il Ministero della Salute riferisce che gli ospedali provinciali e comunali della regione stanno collaborando in una rete coordinata, pronti a ricevere e curare tutti coloro che potrebbero essere stati colpiti", ha riferito il Ministero della Salute della Provincia di Buenos Aires.