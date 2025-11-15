Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Epstein, Trump: "Non so nulla delle email. Con lui pessimi rapporti per anni"

Mondo
©Getty

Nelle conversazioni, pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere) aveva riferito che Trump "sapeva delle ragazze" e che "trascorse ore" a casa sua in compagnia di una donna, presunta vittima del suo traffico sessuale. "Io e Epstein abbiamo avuto pessimi rapporti per molti anni", ha detto il tycoon

ascolta articolo

Donald Trump è tornato a ribadire di "non sapere nulla" delle email di Jeffrey Epstein, recentemente pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera. Nelle conversazioni degli ultimi quindici anni, l'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere) aveva riferito che l'attuale presidente Usa "sapeva delle ragazze" e che "trascorse ore" a casa sua in compagnia di una donna, presunta vittima del suo traffico sessuale. "Non ne so nulla", ha ribadito il tycoon. "Io e Epstein abbiamo avuto pessimi rapporti per molti anni", ha aggiunto. 

Il commento di Trump su Epstein

Trump è poi tornato a puntare il dito contro Bill Clinton, Larry Summer e "tutti gli altri che hanno passato tempo" con l'ex finanziere. "Vedrete cosa sapeva di Bill Clinton, di Summers e di tutte le persone che conosceva, inclusa JPMorgan", ha aggiunto.

Dopo la diffusione delle email di Epstein, pubblicate da Cnn e New York Times, il tycoon aveva accusato i democratici di "cercare di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein, perché distogliere l'attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo e tante altre questioni". E aveva aggiunto: "Solo un repubblicano molto cattivo, o stupido, cadrebbe in quella trappola".  Sul caso che riguarda invece Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein condannata a 20 anni di carcere, il presidente statunitense ha dichiarato di "non aver pensato a una grazia". 

Vedi anche

Caso Epstein, nuove email su Trump: "Per ore a casa mia con ragazza"

Mondo: Ultime notizie

Gaza, lunedì il voto sulla risoluzione Usa al Consiglio Onu. LIVE

live Mondo

Lunedì è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al...

Ucraini accerchiati a Dimitrov. Zelensky: "Presto nuova difesa aerea"

live Mondo

I soldati russi hanno concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk, secondo quanto ha...

Epstein, Trump: "Non so nulla delle email. Con lui pessimi rapporti"

Mondo

Nelle conversazioni, pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera,...

Forte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires

Mondo

È avvenuta in un complesso industriale nella città di Carlos Spegazzini e, secondo i media...

Leva militare, in Germania accordo su riforma. E negli altri Paesi?

Mondo

Scelta storica della Germania che reintroduce la visita medica obbligatoria, mentre la leva...

10 foto
Leva militare obbligatoria, dove è stata reintrodotta in Europa?

Mondo: I più letti