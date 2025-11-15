Epstein, Trump: "Non so nulla delle email. Con lui pessimi rapporti"

Nelle conversazioni, pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere) aveva riferito che Trump "sapeva delle ragazze" e che "trascorse ore" a casa sua in compagnia di una donna, presunta vittima del suo traffico sessuale. "Io e Epstein abbiamo avuto pessimi rapporti per molti anni", ha detto il tycoon

Donald Trump è tornato a ribadire di "non sapere nulla" delle email di Jeffrey Epstein, recentemente pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera. Nelle conversazioni degli ultimi quindici anni, l'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere) aveva riferito che l'attuale presidente Usa "sapeva delle ragazze" e che "trascorse ore" a casa sua in compagnia di una donna, presunta vittima del suo traffico sessuale. "Non ne so nulla", ha ribadito il tycoon. "Io e Epstein abbiamo avuto pessimi rapporti per molti anni", ha aggiunto.

Il commento di Trump su Epstein

Trump è poi tornato a puntare il dito contro Bill Clinton, Larry Summer e "tutti gli altri che hanno passato tempo" con l'ex finanziere. "Vedrete cosa sapeva di Bill Clinton, di Summers e di tutte le persone che conosceva, inclusa JPMorgan", ha aggiunto.

Dopo la diffusione delle email di Epstein, pubblicate da Cnn e New York Times, il tycoon aveva accusato i democratici di "cercare di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein, perché distogliere l'attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo e tante altre questioni". E aveva aggiunto: "Solo un repubblicano molto cattivo, o stupido, cadrebbe in quella trappola". Sul caso che riguarda invece Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein condannata a 20 anni di carcere, il presidente statunitense ha dichiarato di "non aver pensato a una grazia".