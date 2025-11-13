Usa, "Federazione Anarchica Informale" inserita in lista terroristi

Offerte Black Friday
Usa, gruppo italiano Antifa "Federazione Anarchica Informale" inserito in lista terroristi

Mondo

Secondo il dipartimento di Stato, la FAI/FRI ha rivendicato la responsabilità di minacce di violenza, attentati e lettere esplosive contro istituzioni politiche ed economiche, tra cui un tribunale e altre 'istituzioni capitaliste'". Tra gli altri gruppi designati dagli Stati Uniti c'è il tedesco Antifa Ost, noto anche come Antifa East, che ha condotto numerosi attacchi contro individui "fascisti" o appartenenti alla "scena di destra" in Germania tra il 2018 e il 2023

Si chiama Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI/FRI) il gruppo italiano inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti. Secondo una nota del dipartimento di Stato, la FAI/FRI è un "gruppo anarchico militante che opera principalmente in Italia, con affiliati in Europa, Sud America e Asia". Il gruppo "dichiara la necessità della lotta armata rivoluzionaria contro gli stati nazionali e la 'Fortezza Europa'". Dal 2003, prosegue la nota del dipartimento di Stato, la FAI/FRI ha rivendicato la responsabilità di minacce di violenza, attentati e lettere esplosive contro istituzioni politiche ed economiche, tra cui un tribunale e altre 'istituzioni capitaliste'". 

Gli altri gruppi Antifa inseriti in lista

Gli altri gruppi designati dagli Usa come organizzazioni terroristiche sono il tedesco Antifa Ost, noto anche come Antifa East, che ha condotto numerosi attacchi contro individui "fascisti" o appartenenti alla "scena di destra" in Germania tra il 2018 e il 2023 ed è accusato di aver condotto una serie di attacchi a Budapest a metà febbraio 2023. Lo scorso 26 settembre, l'Ungheria ha aggiunto il gruppo alla sua lista nazionale antiterrorismo. Gli altri due movimenti sono greci. Giustizia proletaria armata, un gruppo anarchico e "anticapitalista" che ha tentato e condotto attacchi con ordigni contro obiettivi governativi e ha rivendicato di aver piazzato una bomba vicino al quartier generale della polizia antisommossa greca a Goudi, il 18 dicembre 2023. Il secondo si chiama Autodifesa di classe rivoluzionaria, un altro gruppo "anticapitalista" che ha rivendicato la responsabilità di due attacchi contro il ministero del Lavoro greco, il 3 febbraio 2024, e gli uffici della Hellenic Train, l'11 aprile 2025. 

Approfondimento

Mondo: Ultime notizie

