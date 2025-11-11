Germania, attivista estrema destra Naomi Seibt chiede asilo negli Usa

Sostenitrice dell'Afd e nota per le sue posizioni negazioniste sul cambiamento climatico, Seibt ha fatto appello agli Usa parlando di “timori per la sua sicurezza”. Conosciuta come “l'anti-Greta Thunberg”, l'attivista di estrema destra ha dichiarato di essere “perseguitata in Germania per le sue opinioni politiche”

