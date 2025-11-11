Germania, attivista estrema destra Naomi Seibt chiede asilo negli Usa

Offerte Black Friday
Germania, chi è Naomi Seibt: l'attivista di estrema destra che chiede asilo negli Usa

Sostenitrice dell'Afd e nota per le sue posizioni negazioniste sul cambiamento climatico, Seibt ha fatto appello agli Usa parlando di “timori per la sua sicurezza”. Conosciuta come “l'anti-Greta Thunberg”, l'attivista di estrema destra ha dichiarato di essere “perseguitata in Germania per le sue opinioni politiche”

Un'attivista di estrema destra tedesca ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti. Naomi Seibt, sostenitrice dell'Afd e nota per le sue posizioni negazioniste sul cambiamento climatico, ha fatto appello agli Usa parlando di “timori per la sua sicurezza”. Conosciuta come “l'anti-Greta Thunberg”, Seibt ha dichiarato di essere “perseguitata in Germania per le sue opinioni politiche”, che l'hanno portata a essere bersaglio della "sorveglianza dei servizi segreti" e "oggetto di minacce di morte".

La richiesta di Naomi Seibt

Come ha riferito il Washington Post, la richiesta dell'attivista è arrivata proprio mentre l'amministrazione Trump ha espresso la sua volontà di dare la priorità ai rifugiati “bianchi ed europei” che ritengono di essere presi di mira per i loro punti di vista. 

