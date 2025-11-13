Usa, ritirate 940mila bottiglie di prosecco Kirkland a rischio scoppio

l problema, secondo le prime verifiche, sarebbe legato a un difetto di pressione interna o a un’anomalia del vetro. Dieci le segnalazioni raccolte finora, tra esplosioni e rotture improvvise, con almeno un consumatore ferito da scaglie di vetro

Le bottiglie possono rompersi improvvisamente, anche se non maneggiate o utilizzate. Questo l’allarme emanato dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (Cpsc) degli Stati Uniti che per questo motivo ha annunciato il ritiro di circa 941.400 bottiglie di Prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene, la linea a marchio privato di Costco, dopo che alcuni lotti hanno registrato questo problema.

Un rischio inatteso

Il problema, stando ai primi controlli, sarebbe legato a un difetto di pressione interna o a un’anomalia del vetro. Lo spostamento della bottiglia potrebbe aumentare il pericolo di rottura. Per evitare incidenti, Costco invita a non riportare il prodotto nei punti vendita. Dieci le segnalazioni raccolte finora, tra esplosioni e rotture improvvise, con almeno un consumatore ferito da scaglie di vetro. Avvolgere la bottiglia in carta assorbente, inserirla in un sacchetto di plastica e buttarla nei rifiuti riduce la possibilità di ferirsi con eventuali frammenti di vetro in caso di esplosione. Lo segnala l’azienda.