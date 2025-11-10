Usa, Cnn: "Raggiunto l'accordo per mettere fine allo shutdown"

Il Senato Usa ha votato 60 a 40 per rompere l'ostruzionismo democratico sulla legislazione sui finanziamenti governativi, un passo fondamentale per superare lo shutdown e procedere all'esame di un disegno di legge che sblocchi i fondi per la riapertura del governo federale. Otto Democratici hanno votato a favore, rompendo la linea del partito
Svolta nello stallo che blocca i servizi federali americani per mancanza di copertura. E' stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. In base all'intesa, il voto sull'Obamacare è stato scorporato e avverrà a dicembre. L'accordo bipartisan raggiunto al Senato americano prevede anche una misura alla quale i democratici tenevano particolarmente: la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante lo shutdown. E stabilisce, inoltre, che gli impiegati in congedo forzato ricevano una retribuzione retroattiva. Il disegno di legge di spesa a breve termine impedisce all'Ufficio di Gestione e Bilancio di attuare ulteriori licenziamenti di massa fino al 30 gennaio.
Trump: "Siamo vicini alla fine dello shutdown"
"Ci stiamo avvicinando alla fine dello shutdown". Così Donald Trump ha commentato l'intesa raggiunta al senato americano per finanziare il governo fino al 30 gennaio.
Approfondimento
Usa, Axios: "Si va verso un accordo per mettere fine allo shutdown"
Ipa e SkyTG24
Usa, continua lo shutdown del governo. Chi non riceve lo stipendio?
Fa ancora discutere lo shutdown, ormai in vigore da settimane: a risentirne sono soprattutto dipendenti federali e coloro che ricevono i sussidi pubblici, come lo Snap. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di “Numeri”, di Sky TG24, andata in ondai il 4 novembre