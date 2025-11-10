Caso Bbc, Starmer difende emittente. Trump minaccia azioni legali

Pacchetto di misure per garantire la trasparenza

Una portavoce di Starmer, interpellata sull'argomento, ha detto che "una Bbc forte e indipendente" resta "vitale" come antidoto in un "un'era di disinformazione". Ha inoltre contestato che la tv di Stato britannica possa essere bollata "istituzionalmente faziosa", dopo che già i vertici dimissionari avevano rigettato le accuse dirette di Trump ai giornalisti dell'emittente di essere "corrotti". La portavoce ha tuttavia riconosciuto la necessità che "la Bbc agisca per mantenere la fiducia" dell'opinione pubblica e "corregga rapidamente gli errori, quando ci sono", poiché "la responsabilità è un elemento vitale di ogni servizio radiotelevisivo pubblico". Il presidente del Cda Shah ha da parte sua assicurato un pacchetto di misure già avviate per garantire la massima trasparenza della Bbc e per "recuperare la piena fiducia degli spettatori", riconoscendo che la risposta al caso Trump e ad altre vicende non è stata sufficientemente tempestiva. Nel contempo Shah ha difeso la reputazione del direttore generale e della ceo dimissionari di Bbc News, Tim Davie e Deborah Turness, sottolineando in particolare come per l'azienda sia un peccato "perdere un direttore generale" del valore di Davie. Ha inoltre negato qualsiasi "faziosità sistematica" nei confronti d'Israele in relazione all'azione militare nella Striscia di Gaza, a differenza di quanto sostenuto dal governo Netanyahu e da forze di destra interne e internazionali.