Nepal, rientrano 5 alpinisti italiani: ricerche sospese per 2 dispersi

Con le valanghe del 31 ottobre e del 3 novembre, staccatesi in aree diverse dell'Himalaya, sono tre gli alpinisti italiani deceduti, due quelli ufficialmente dispersi dopo essere stati inghiottiti dalla valanga e cinque gli escursionisti già ripartiti per tornare in Italia, dopo che erano stati dati erroneamente per dispersi mentre si trovavano in un'area senza copertura telefonica

Dopo le due valanghe che tra il 31 ottobre e il 3 novembre si sono staccate in aree diverse dell'Himalaya, il bilancio legato agli italiani è di tre alpinisti morti, Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco, due ufficialmente dispersi dopo essere stati inghiottiti dalla valanga, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, e cinque escursionisti originari del Comasco già ripartiti per tornare in Italia, dopo che erano stati dati erroneamente per dispersi mentre si trovavano in un'area senza copertura telefonica. E' questa la situazione in Nepal dopo gli incidenti ad alta quota dei giorni scorsi.

I cinque alpinisti di ritorno

Sono atterrati all'aeroporto di Kathmandu proprio in queste ore i cinque italiani inizialmente dati per dispersi in Nepal. "Noi non ci sentivamo dispersi, non sapevamo nulla di quello che succedeva nel mondo", hanno riferito ai microfoni di RaiNews 24 una volta atterrati. Gli escursionisti non avevano telefoni satellitari e quando hanno riavuto la connessione "da casa ci hanno raccontato quello che era successo, ma noi eravamo tranquillissimi, senza nessun tipo di problema", hanno spiegato. Nei giorni tra il 31 ottobre e il 3 novembre, quando c'è stata la valanga, gli escursionisti hanno svolto il percorso che si erano programmati: "Non abbiamo percepito nulla, camminavamo, con un tempo pessimo è vero, ma non percepivamo niente, siamo arrivati a 5mila metri circa", hanno raccontato ancora,sottolineando che "la neve iniziava a 4 mila e qualcosa," ma che "non è la prima volta" che si recavano in queste zone.