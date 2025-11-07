Nepal, famiglia di Marco Di Marcello: "Sospese le ricerche"

Ad annunciare "la brutta notizia" è stato Gianni Di Marcello, il fratello del biologo teramano di 37 anni che, da lunedì scorso, è disperso in quota, dopo una valanga che ha travolto la spedizione internazionale di alpinisti diretta sul picco Dolma Khang. Oltre a Di Marcello risultano dispersi anche un altro italiano, l'altoatesino Markus Kirchler, un tedesco e due nepalesi. I soccorritori a Sky TG24: "La valanga ha reso la neve estremamente dura" ascolta articolo

"Abbiamo avuto la brutta notizia che le ricerche di Marco sono state sospese questa mattina". A dirlo è Gianni Di Marcello, il fratello del biologo teramano di 37 anni che, da lunedì scorso, è disperso in quota in Nepal, dopo una valanga che ha travolto la spedizione internazionale di alpinisti diretta sul picco Dolma Khang (6.332 metri). Oltre a Marco Di Marcello risultano dispersi anche un altro italiano, l'altoatesino Markus Kirchler, il tedesco Jakob Schreiber e i nepalesi Mere Karki e Padam Tamang. Le ricerche sono state sospese perché la neve della valanga che ha travolto gli alpinisti è troppo compatta, come hanno detto a Sky TG24 Manuel Munari, capo di Avia MEA, istruttore pilota, e Michele Cucchi, guida alpina e soccorritore, rientrati a Kathmandu dalla missione di soccorso e ricerca sullo Yalung Ri.

Soccorritori a Sky TG24: "Neve estremamente dura" "Le ricerche sono ufficialmente sospese, abbiamo marcato tutti i punti ma il deposito della valanga ha reso la neve estremamente dura con altezza variabile dai due ai sei metri" hanno detto i soccorritori."La valanga è arrivata sul ghiacciaio con tante rocce di grandi dimensioni e la ricerca a quel punto diventa molto difficile", hanno aggiunto. Munari e Cucchi hanno operato in stretto coordinamento con Agostino Da Polenza, storico capo spedizione e famoso anche per aver fondato, assieme al professor Ardito Desio, il Comitato Ev-K2-CNR. Secondo i soccorritori non ci sono più speranze di ritrovare in vita gli alpinisti.