Nepal, famiglia di Marco Di Marcello: "Sospese le ricerche"

Ad annunciare "la brutta notizia" è stato Gianni Di Marcello, il fratello del biologo teramano di 37 anni che, da lunedì scorso, è disperso in quota, dopo una valanga che ha travolto la spedizione internazionale di alpinisti diretta sul picco Dolma Khang. Oltre a Di Marcello risultano dispersi anche un altro italiano, l'altoatesino Markus Kirchler, un tedesco e due nepalesi. I soccorritori a Sky TG24: "La valanga ha reso la neve estremamente dura"
"Abbiamo avuto la brutta notizia che le ricerche di Marco sono state sospese questa mattina". A dirlo è Gianni Di Marcello, il fratello del biologo teramano di 37 anni che, da lunedì scorso, è disperso in quota in Nepal, dopo una valanga che ha travolto la spedizione internazionale di alpinisti diretta sul picco Dolma Khang (6.332 metri). Oltre a Marco Di Marcello risultano dispersi anche un altro italiano, l'altoatesino Markus Kirchler, il tedesco Jakob Schreiber e i nepalesi Mere Karki e Padam Tamang. Le ricerche sono state sospese perché la neve della valanga che ha travolto gli alpinisti è troppo compatta, come hanno detto a Sky TG24 Manuel Munari, capo di Avia MEA, istruttore pilota, e Michele Cucchi, guida alpina e soccorritore, rientrati a Kathmandu dalla missione di soccorso e ricerca sullo Yalung Ri.
Soccorritori a Sky TG24: "Neve estremamente dura"
"Le ricerche sono ufficialmente sospese, abbiamo marcato tutti i punti ma il deposito della valanga ha reso la neve estremamente dura con altezza variabile dai due ai sei metri" hanno detto i soccorritori."La valanga è arrivata sul ghiacciaio con tante rocce di grandi dimensioni e la ricerca a quel punto diventa molto difficile", hanno aggiunto. Munari e Cucchi hanno operato in stretto coordinamento con Agostino Da Polenza, storico capo spedizione e famoso anche per aver fondato, assieme al professor Ardito Desio, il Comitato Ev-K2-CNR. Secondo i soccorritori non ci sono più speranze di ritrovare in vita gli alpinisti.
Approfondimento
Nepal, ricerche alpinisti concluse con esisto negativo
Almeno tre gli italiani morti
Sono in tutto tre gli italiani di cui è stata confermata la morte in Nepal, al momento: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. La spedizione di cui facevano parte i primi due era partita il 7 ottobre e si erano persi i contatti il 31, quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a circa 5mila metri di altitudine, mentre erano impegnati nella scalata del Panbari. Un terzo alpinista, Valter Perlino, si è salvato grazie a un problema fisico che lo aveva costretto a rinunciare alla scalata: era stato lui a dare l'allarme, prima di essere salvato. Paolo Cocco faceva invece parte, come detto, della spedizione a cui facevano capo anche Di Marcello e Kirchler. Tutti sarebbero stati travolti da una valanga mentre si preparavano a dare la scalata al Dolma Khang.
©Ansa
Nepal, chi erano alpinisti morti sul Panbari e al campo base Yalung Ri
Due distinti incidenti in pochi giorni. Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono morti nel corso della scalata al monte Panbari, alto 6.887 metri, il 31 ottobre. Mentre altri connazionali, tra cui Paolo Cocco e Marco di Marcello, sono rimasti vittime della valanga al campo base del picco Yalung Ri, alto 5.630 metri. Ecco chi erano