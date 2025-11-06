Offerte Sky
Nepal, Farnesina in contatto con i 5 alpinisti italiani: "Stanno bene"

Mondo
©Ansa

I cinque connazionali sono riusciti a comunicare con il Consolato Generale. Hanno riferito di star bene e che proseguiranno il loro programma: faranno rientro a Kathmandu sabato 8 novembre

I cinque escursionisti italiani in Nepal di cui non si avevano contatti da giorni, dati in un primo momento per dispersi, sono riusciti a comunicare con il Consolato Generale. Hanno riferito di star bene e che proseguiranno il loro programma, facendo rientro a Kathmandu sabato 8 novembre. Lo rende noto la Farnesina. Sono riprese intanto le ricerche di Marco Di Marcello e Markus Kirchler, che risultano invece ancora dispersi, da parte della squadra di soccorso (AviaMEA-Evk2CNR) a cui partecipa anche la guida alpina Michele Cucchi: si va verso lo Yalung Ri. Le operazioni, per cui sono dispiegati due elicotteri (uno di Simrik Air e uno Eli Everest) sono dirette da Manuel Munari, capo di Avia MEA e istruttore pilota, in contatto con la Farnesina e il Consolato italiano a Kathmandu.

