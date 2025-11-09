Giappone, sisma di magnitudo 6.7 al largo delle coste: avviso tsunami

Offerte Sky
Giappone, terremoto di magnitudo 6.7 al largo delle coste: avviso per rischio tsunami

Mondo
©IPA/Fotogramma

Un avviso di possibile tsunami è stato emesso dopo un terremoto di magnitudo 6.7 registrato al largo delle coste di Honshu. Il sisma si è verificato intorno alle 17.03 locali (9.03 in Italia) nelle acque antistanti la prefettura di Iwate, innescando l'avviso per onde anomale fino a un metro

ascolta articolo

Il Giappone ha emesso un avviso di possibile tsunami dopo un terremoto di magnitudo 6.7 registrato al largo delle coste di Honshu. Il sisma si è verificato intorno alle 17.03 locali (in Italia 9.03) nelle acque al largo di Iwate, innescando l'avviso di possibili onde anomale fino a un metro, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese.

