Giappone, sisma di magnitudo 6.7 al largo delle coste: avviso tsunami

Giappone, terremoto di magnitudo 6.7 al largo delle coste: avviso per rischio tsunami
Il Giappone ha emesso un avviso di possibile tsunami dopo un terremoto di magnitudo 6.7 registrato al largo delle coste di Honshu. Il sisma si è verificato intorno alle 17.03 locali (in Italia 9.03) nelle acque al largo di Iwate, innescando l'avviso di possibili onde anomale fino a un metro, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese.
Ansa/Ipa
