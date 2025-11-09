India, terremoto di magnitudo 6 alle isole Andamane

Un terremoto di magnitudo 6.07 ha interessato l’arcipelago indiano delle Isole Andamane. Lo rende noto il Centro di ricerca tedesco sulle geoscienze. La scossa è stata registrata a una profondità di 10 chilometri
Ansa/Ipa
