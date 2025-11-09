Offerte Sky
India, terremoto di magnitudo 6 alle isole Andamane

Mondo

Un terremoto di magnitudo 6.07 ha interessato l’arcipelago indiano delle Isole Andamane. Lo rende noto il Centro di ricerca tedesco sulle geoscienze. La scossa è stata registrata a una profondità di 10 chilometri

Un terremoto di magnitudo 6,07 ha colpito l'arcipelago indiano delle Isole Andamane. Lo riferisce il Centro di ricerca tedesco sulle geoscienze. La scossa è stata registrata a una profondità di 10 chilometri. 

Mondo

Terremoti, i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime

La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime

Vai alla Fotogallery

