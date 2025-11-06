Canada, ritrovato tesoro degli Asburgo dopo 100 anni: era in un caveau

I gioielli, tra cui il diamante giallo noto come “Florentiner” e alcuni monili appartenuti alla principessa Sissi, erano stati dispersi e, per questo, si riteneva fossero stati rubati. "Il 'Florentiner' si trova insieme ad altri gioielli di famiglia in una cassetta di sicurezza in Canada", ha dichiarato Carlo d'Asburgo, nipote dell'ultimo imperatore d'Austria

Il prezioso tesoro degli Asburgo è stato ritrovato in un caveau in Canada dopo 100 anni. I gioielli, tra cui il diamante giallo noto come “Florentiner” e alcuni monili appartenuti alla principessa Sissi, erano stati dispersi e, per questo, si riteneva fossero stati rubati. "Il Florentiner si trova insieme ad altri gioielli di famiglia in una cassetta di sicurezza in Canada", ha rivelato Carlo d'Asburgo, nipote dell'ultimo imperatore d'Austria e oggi capofamiglia.