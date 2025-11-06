Canada, ritrovato tesoro degli Asburgo dopo 100 anni: era in un caveau

Offerte Sky
Canada, ritrovato il tesoro degli Asburgo dopo 100 anni: era in un caveau

I gioielli, tra cui il diamante giallo noto come “Florentiner” e alcuni monili appartenuti alla principessa Sissi, erano stati dispersi e, per questo, si riteneva fossero stati rubati. "Il 'Florentiner' si trova insieme ad altri gioielli di famiglia in una cassetta di sicurezza in Canada", ha dichiarato Carlo d'Asburgo, nipote dell'ultimo imperatore d'Austria

Il prezioso tesoro degli Asburgo è stato ritrovato in un caveau in Canada dopo 100 anni. I gioielli, tra cui il diamante giallo noto come “Florentiner” e alcuni monili appartenuti alla principessa Sissi, erano stati dispersi e, per questo, si riteneva fossero stati rubati. "Il Florentiner si trova insieme ad altri gioielli di famiglia in una cassetta di sicurezza in Canada", ha rivelato Carlo d'Asburgo, nipote dell'ultimo imperatore d'Austria e oggi capofamiglia.

Il tesoro degli Asburgo

Del tesoro si erano perse le tracce da un secolo. Come ha specificato Spiegel, nel novembre 1918 l'imperatore Carlo I fece trasferire i gioielli di famiglia degli Asburgo dalla camera del tesoro della Hofburg di Vienna in Svizzera. Oltre al grande diamante, tra gli oggetti figuravano anche la corona di diamanti dell'imperatrice Elisabetta (Sissi), un orologio di smeraldi che l'imperatrice Maria Teresa regalò alla figlia Maria Antonietta e altri oggetti. A partire dal 1921 però si persero le tracce del tesoro di gioielli. Le ipotesi attorno alla sparizione erano legate a possibile furti o vendite.  

