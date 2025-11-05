Trump cambia idea e nomina alla Nasa Isaacman, uomo vicino a Musk

Economia

In questi primi giorni dall’introduzione dei dazi sono stati i miliardari coloro che hanno perso più di tutti: il primo è stato Elon Musk, che ha perso 135 miliardi di dollari, ma perdite significative le hanno fatte registrare anche Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Jamie Dimon, presidente e ad di Jp Morgan: “Con i dazi ci saranno conseguenze inflazionistiche, Inoltre, rallenterà la crescita”