Trump cambia idea e nomina alla Nasa Isaacman, uomo vicino a Musk

Donald Trump fa marcia indietro e, dopo averne ritirato la nomina in giugno, annuncia su Truth di aver scelto nuovamente come amministratore della Nasa l'astronauta commerciale e imprenditore del settore Jared Isaacman. Isaacman era stato sponsorizzato personalmente da Elon Musk, di cui è amico e socio in affari, ma il presidente aveva revocato la nomina iniziale dopo lo scontro con il miliardario, con quale però recentemente si è riavvicinato.
Trump: "Isaacman perfettamente adatto a guidare la Nasa in una nuova era"
"Sean Duffy - scrive Trump sul suo social - ha svolto un lavoro straordinario come amministratore ad interim della National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Questa sera sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della Nasa". "La passione di Jared per lo spazio, la sua esperienza da astronauta e la dedizione nel superare i confini dell'esplorazione, svelare i misteri dell'universo e promuovere la nuova economia spaziale, lo rendono perfettamente adatto a guidare la Nasa in una nuova e audace era", aggiunge.
