Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Portogallo, intercettato narco-sub con 1,7 tonnellate di cocaina

Mondo
Marina portoghese

L’operazione è avvenuta a circa 1.800 chilometri da Lisbona, dopo un tracciamento durato quasi 140 ore, e ha coinvolto circa 70 militari. Arrestate le quattro persone a bordo

ascolta articolo

Un’operazione congiunta tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna ha portato all’intercettazione un un battello a basso profilo, detto anche narco-sub, che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico. Il mezzo, partito dal Sud America, era probabilmente diretto verso la Spagna. A bordo c’erano quattro persone, tutte arrestate.

Mezzo intercettato a 1.800 chilometri da Lisbona 

 

L’operazione è avvenuta a circa 1.800 chilometri da Lisbona, dopo un tracciamento durato quasi 140 ore, come riferito dalla marina portoghese. Circa 70 militari hanno partecipato all’intervento coordinato. A causa delle condizioni meteorologiche e della struttura del mezzo, l’imbarcazione è poi affondata nell’oceano. È il secondo sommergibile di questo tipo intercettato dalle autorità portoghesi nel 2025. 

Leggi anche

Droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Economia

Cresce il mercato mondiale di cocaina. La mappa dei prezzi nel mondo

Un grammo di polvere bianca, emerge dall'ultimo report sulla sostanza di UNODC, può arivare a costare 533 dollari in Arabia Saudita. In Italia si aggira intorno ai 91 euro, in decrescita rispetto al 1990. In generale, il traffico di cocaina - al 90% prodotta da Colombia, Perù e Bolivia - sta attraversando un nuovo periodo di espansione: nel 2020 ne sono state prodotte 1.982 tonnellate

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, feroci combattimenti a Pokrovsk. Zelensky va nel Donetsk

live Mondo

L'Ucraina si gioca la tenuta del Donetsk tra le rovine di Pokrovsk, l'esercito di Kiev prova a...

Israele: "Corpo restituito è dell'ostaggio americano Itay Chen". LIVE

live Mondo

Era l'ultimo ostaggio ucciso rimasto nella Striscia di Gaza con cittadinanza Usa. Centinaia...

Mamdani nuovo sindaco di New York, è il primo musulmano. LIVE

live Mondo

Primo test amaro per Donald Trump ad un anno dalla sua vittoria. I dem fanno un tris eleggendo...

La Farnesina: "Altri cinque italiani dispersi in Nepal"

Mondo

Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che, oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra...

epa12504222 The body of a climber lies on a stretcher after they arrived from the Yalung Ri Mountain at Teaching Hospital in Kathmandu, Nepal, 05 November 2025. At least seven climbers, including five foreigners and two Nepalis, were killed in an avalanche on Yalung Ri Mountain on 03 November 2025. EPA/NARENDRA SHRESTHA

Mamdani nuovo sindaco di New York, le reazioni dei politici italiani

Mondo

Nella notte la Grande Mela ha scelto il suo nuovo primo cittadino: è il 34enne democratico Zohran...

Mamdani eletto nuovo sindaco di New York, le reazioni dei politici italiani

Mondo: I più letti