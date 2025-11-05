Portogallo, intercettato narco-sub con 1,7 tonnellate di cocaina

L’operazione è avvenuta a circa 1.800 chilometri da Lisbona, dopo un tracciamento durato quasi 140 ore, e ha coinvolto circa 70 militari. Arrestate le quattro persone a bordo

Un’operazione congiunta tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna ha portato all’intercettazione un un battello a basso profilo, detto anche narco-sub, che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico. Il mezzo, partito dal Sud America, era probabilmente diretto verso la Spagna. A bordo c’erano quattro persone, tutte arrestate.

Mezzo intercettato a 1.800 chilometri da Lisbona



L’operazione è avvenuta a circa 1.800 chilometri da Lisbona, dopo un tracciamento durato quasi 140 ore, come riferito dalla marina portoghese. Circa 70 militari hanno partecipato all’intervento coordinato. A causa delle condizioni meteorologiche e della struttura del mezzo, l’imbarcazione è poi affondata nell’oceano. È il secondo sommergibile di questo tipo intercettato dalle autorità portoghesi nel 2025.