Portogallo, intercettato narco-sub con 1,7 tonnellate di cocaina

L’operazione è avvenuta a circa 1.800 chilometri da Lisbona, dopo un tracciamento durato quasi 140 ore, e ha coinvolto circa 70 militari. Arrestate le quattro persone a bordo
Un’operazione congiunta tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna ha portato all’intercettazione un un battello a basso profilo, detto anche narco-sub, che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico. Il mezzo, partito dal Sud America, era probabilmente diretto verso la Spagna. A bordo c’erano quattro persone, tutte arrestate.
Mezzo intercettato a 1.800 chilometri da Lisbona
L’operazione è avvenuta a circa 1.800 chilometri da Lisbona, dopo un tracciamento durato quasi 140 ore, come riferito dalla marina portoghese. Circa 70 militari hanno partecipato all’intervento coordinato. A causa delle condizioni meteorologiche e della struttura del mezzo, l’imbarcazione è poi affondata nell’oceano. È il secondo sommergibile di questo tipo intercettato dalle autorità portoghesi nel 2025.
Un grammo di polvere bianca, emerge dall'ultimo report sulla sostanza di UNODC, può arivare a costare 533 dollari in Arabia Saudita. In Italia si aggira intorno ai 91 euro, in decrescita rispetto al 1990. In generale, il traffico di cocaina - al 90% prodotta da Colombia, Perù e Bolivia - sta attraversando un nuovo periodo di espansione: nel 2020 ne sono state prodotte 1.982 tonnellate