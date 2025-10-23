Droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti

Traffico di droga dalla Spagna all’Italia passando per Torino. Sette persone in tutto sono state arrestate, accusate a vario titolo per traffico di droga in concorso. Le indagini della polizia hanno permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due indagati e ai domiciliari nei confronti di altri tre. Poi, grazie all'esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate numerose perquisizioni nel capoluogo piemontese che hanno portato l'arresto in flagranza di reato di altri due cittadini marocchini, sorpresi nell'abitazione in zona San Paolo dove risiedeva un destinatario della misura, in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 grammi di crack.

Le indagini

Le misure cautelari sono state emesse dal gip di Torino. Le indagini hanno consentito di smantellare un'organizzazione dedita all'importazione e distribuzione di grandi quantitativi di droga. Il gruppo criminale aveva la sua base logistica a Torino, nella zona di Mirafiori, e in alcuni comuni dell’hinterland torinese: il loro traffico si era però ramificato anche in Lombardia, Toscana, Campania e nel Lazio. Per introdurre lo stupefacente in Italia, specialmente hashish, marijuana e cocaina provenienti dalla Spagna, l'organizzazione utilizzava spedizioni internazionali apparentemente legali e affidate a vettori ignari del reale contenuto dei colli. Una volta sul territorio nazionale, la droga veniva trasportata a destinazione con auto e furgoni appositamente modificati attraverso sistemi di doppio fondo per eludere i controlli. Le sette persone arrestate si aggiungono alle altre dieci che, nel corso delle lunghe indagini della polizia, erano state prese in flagranza di reato. Sequestrati inoltre di ingenti quantitativi di droga: circa 2 tonnellate di hashish, 50 chilogrammi di marijuana, oltre 1 chilogrammo di cocaina e una pistola con matricola abrasa a disposizione del gruppo criminale.