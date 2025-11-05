La Farnesina: "Altri cinque italiani dispersi in Nepal"

Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che, oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi, si teme per altri cinque italiani di cui non si hanno notizie. Proseguono le ricerche, ma le speranze di trovare persone in vita sono poche. La Farnesina ha anche ricordato che al momento le autorità locali hanno confermato la morte di altri tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco

Si aggrava il bilancio della strage che in Nepal, sulle vette della catena montuosa più alta del mondo, ha coinvolto numerosi escursionisti tra cui diversi italiani. La Farnesina ha fatto sapere che, oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi, si teme per altri cinque italiani di cui non si hanno notizie. “Non si hanno notizie di sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)", spiega una nota del ministero degli Esteri. La Farnesina ha anche ricordato che al momento le autorità locali hanno confermato la morte di altri tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco.

Le ricerche dei dispersi

A Kathmandu proseguono le ricerche dei dispersi. Più passano le ore e meno sono le possibilità di trovare sopravvissuti, considerate le gelide temperature dell'Himalaya e le difficoltà dei soccorsi, che secondo alcuni testimoni sono partiti troppo in ritardo a causa della lenta macchina burocratica nepalese e delle avverse condizioni meteo. Riccardo Dalla Costa, console generale d'Italia a Calcutta e competente per il Nepal, in accordo con la Farnesina è arrivato nella capitale nepalese per un coordinamento con le autorità nepalesi e i gruppi di ricerca. "Negli ultimi giorni diverse aree dell’Himalaya nepalese sono state colpite da una serie di valanghe, che hanno travolto molti alpinisti fra cui alcuni italiani. Sono ancora difficili le comunicazioni tra le autorità, i responsabili delle operazioni di soccorso e le rappresentanze diplomatiche di vari Paesi coinvolti", ha spiegato il nostro ministero degli Esteri.

Gli alpinisti italiani morti

La Farnesina ha sottolineato che le autorità nepalesi per il momento hanno confermato la morte di tre nostri connazionali. Si tratta di "Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri)", si legge nella nota.