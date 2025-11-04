Israele, arrestata la procuratrice che denunciò le torture dell'Idf

Compare oggi davanti al tribunale l'ex avvocata militare generale israeliana Yifat Tomer-Yerushalmi, fermata ieri sera dopo che per qualche ora aveva fatto perdere le proprie tracce. Con lei, riferisce il Times of Israel, c’è anche l'ex procuratore capo dell'esercito, il colonnello Matan Solomosh. Entrambi sono sospettati di intralcio alla giustizia per aver divulgato alla stampa un video con gli abusi compiuti da soldati israeliani su un detenuto palestinese nel carcere di Sde Teiman. Il tribunale di Tel Aviv ha stabilito che i due, arrestati ieri sera, restino in carcere almeno fino a mercoledì, ha riferito il Times of Israel. Tomer-Yerushalmi e Solomosh sono accusati di intralcio alla giustizia e di un presunto tentativo di insabbiamento dell'indagine sulla fuga di notizie.