Morto Dick Cheney, ex vicepresidente Usa aveva 84 anni

Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009, è morto a 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Considerato il più potente vicepresidente americano moderno, è stato uno dei principali artefici della “guerra al terrore”, che ha contribuito a guidare il Paese verso la guerra in Iraq. Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati, è stato per decenni molto potente a Washington. Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un "codardo" e la più grande minaccia di sempre per la repubblica.

Dalla politica al trapianto di cuore



"La sua amatissima moglie da 61 anni, Lynne, le figlie, Liz e Mary, ed altri membri della famiglia erano con lui al momento della morte”, ha reso noto la famiglia, spiegando che Cheney è deceduto la notte scorsa a causa di complicazioni per una polmonite e problemi cardiovascolari. Il 46mo vicepresidente degli Stati Uniti aveva affrontato problemi cardiaci per tutta la vita adulta ed era sopravvissuto a diversi infarti, che non gli avevano impedito di continuare la sua carriera politica. Alcuni anni dopo il ritiro alla vita privata, nel 2012 si era sottoposto ad un trapianto di cuore che, raccontò nel 2014 in un’intervista, gli diede "il dono stesso della vita", permettendogli di vivere ancora oltre 10 anni.