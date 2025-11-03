Elezioni a New York, Mamdani grande favorito tra i candidati sindaco

Nove anni dopo Londra, anche New York potrebbe avere, nell'Election Day di martedì, il suo primo sindaco musulmano. Ma più giovane e, come se non bastasse, "socialista". È l'ora del 34enne dem Zohran Kwame Mamdani, dato da tutti i sondaggi oltre il 40% con un vantaggio in doppia cifra (da 10 a 26 punti) sull'ex governatore di New York Andrew Cuomo, sconfitto alle primarie dem ma riciclatosi come indipendente, e sul candidato repubblicano Curtis Sliwa, il fondatore dei Guardian Angels, la no profit per la prevenzione del crimine. La sua irresistibile ascesa ha scioccato l'establishment del Partito democratico, dove diversi big lo hanno appoggiato solo tardivamente, come il leader alla Camera Hakeem Jeffries, o non lo hanno ancora fatto, come il leader al Senato Chuck Schumer. Il timore è che i repubblicani possano trasformarlo nel sinonimo nazionale di un partito che si inchina al socialismo o addirittura al "comunismo", come accusa Donald Trump, minacciando di tagliare i fondi federali alla Grande Mela se vincerà Mamdani.

Il sostegno di Sanders e Ocasio-Cortez

Il candidato, naturalmente, ha il pieno sostegno dell'ala progressista, da Bernie Sanders ad Alexandria Ocasio-Cortez, con i quali ha riempito comizi e stadi da 13mila posti, diventando con la 36enne pasionaria dem, potenziale candidata per la Casa Bianca nel 2028, il nuovo simbolo di un cambio generazionale nella leadership del partito. A dargli un'ulteriore spinta è arrivata l'inaspettata telefonata di Barack Obama, tornato in campo venerdì sera nel suo ruolo di testimonial più richiesto del partito con due comizi a favore delle candidate dem alla carica di governatore in Virginia e in New Jersey, Abigail Spanberger e Mikie Sherrill: altre due elezioni che martedì saranno un test in vista di quelle di Midterm il prossimo novembre, ma dalle quali Donald Trump si è tenuto stranamente lontano. In linea con la sua prassi di non intervenire nelle elezioni municipali da quando ha lasciato la Casa Bianca (unica eccezione per Karen Bass come sindaca di Los Angeles nel 2022), Obama non ha dato un endorsement formale a Mamdani, ma ha elogiato la sua campagna e si è offerto di essere un "punto di riferimento" per il futuro. Il che equivale quasi a un endorsement.