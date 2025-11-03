Attacco sul treno per Londra, cosa sappiamo su aggressore e 11 feriti

Introduzione
Un uomo di 32 anni, Anthony Williams, è stato ufficialmente incriminato per il violento attacco all'arma bianca sul convoglio in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire. Esclusa l'ipotesi terrorismo, l'aggressore aveva già manifestato problemi mentali ed erano noto alle forze dell'ordine. Quattro persone colpite sono già state dimesse, almeno altre due sono in condizioni critiche
Quello che devi sapere
Incriminato l'aggressore 32enne: per lui 12 capi d'imputazione
È stato incriminato un 32enne della città inglese di Peterborough, Anthony Williams, per l'insensato attacco all'arma bianca che ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del Nord, e la stazione di King's Cross a Londra, in cui sono rimaste ferite 11 persone. Il sospetto accoltellatore deve rispondere di 10 capi d'imputazione per tentato omicidio, di uno per lesioni personali e un altro per per possesso di arma da taglio.
Responsabile di un secondo attaccco sabato mattina: un ferito
Williams è stato anche accusato di tentato omicidio in relazione a un altro incidente avvenuto sulla rete Dlr di Londra, una metropolitana leggera che serve il Sud-est della capitale britannica, nelle prime ore di sabato. Anche in quel caso, secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito col coltello una persona, ferendola al volto. Stando ai media britannici, durante l'attacco sul treno Williams urlava "il diavolo non vincerà" mentre colpiva i passeggeri.
Problemi mentali già noti alle forze dell'ordine: escluso terrorismo
Williams, che già ieri la polizia aveva descritto come "nero e nato nel Regno Unito", aveva precedenti problemi di salute mentale ed era noto alle autorità, come si legge sul Mail online. Questo spiegherebbe le farneticanti dichiarazioni pronunciate durante l'attacco sul treno che ha scioccato la Gran Bretagna e ha avuto vasta eco sui media di tutto il mondo, oltre al fatto che le forze dell'ordine, alla luce degli accertamenti compiuti sul sospetto, hanno escluso il movente terroristico.
In un video le immagini dei passeggeri in fuga lungo la banchina
Tracy Easton del Crown Prosecution Service, la procura di Inghilterra e Galles, ha affermato che l'indagine ha riguardato "un'enorme quantità di prove, tra cui i filmati delle telecamere a circuito chiuso". "Sappiamo l'impatto devastante che hanno avuto gli eventi del treno di sabato e quanto l'incidente abbia sconvolto l'intero Paese. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite", ha aggiunto. Un video diffuso dai media britannici mostra i passeggeri urlanti che fuggono per salvarsi la vita lungo la banchina della stazioncina di Huntingdon, dove il treno si era fermato nel pieno dell'emergenza, mentre l'aggressore incappucciato cammina tranquillamente dietro di loro, impugnando un grosso coltello. L'uomo era stato subito dopo fermato a colpi di taser dagli agenti di polizia accorsi in forze.
Quattro feriti già dimessi, almeno due ancora in condizioni critiche
La British Transport Police, che coordina le indagini, ha reso noto che quattro dei feriti portati in elicottero o in ambulanza nella notte all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge con ferite giudicate in un primo tempo gravi sono stati frattanto dimessi, ma che due restano ricoverati in condizioni serie o critiche.
I racconti dei testimoni e quegli eroi improvvisati
Impressionante il racconto dei testimoni oculari, che hanno evocato i minuti di autentico terrore vissuti dai passeggeri e dagli operatori di fronte all'improvvisa minaccia omicida, con il fuggi fuggi nelle carrozze imbrattate di sangue. Vittime di un incubo che ha cancellato velocemente la sensazione di un possibile "scherzo di Halloween" per lasciare spazio al panico. Ma pure all'eroismo di chi - come un uomo maturo - non ha esitato a frapporsi fra la lama dell'assalitore e una ragazza. O ancora come un ferroviere, rimasto gravemente ferito dopo essere intervenuto per "salvare la vita a diverse altre persone", stando a quanto confermato dalle immagini di una camera di sorveglianza visionata dai detective.