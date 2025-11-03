Attacco sul treno per Londra, cosa sappiamo su aggressore e 11 feriti

Tracy Easton del Crown Prosecution Service, la procura di Inghilterra e Galles, ha affermato che l'indagine ha riguardato "un'enorme quantità di prove, tra cui i filmati delle telecamere a circuito chiuso". "Sappiamo l'impatto devastante che hanno avuto gli eventi del treno di sabato e quanto l'incidente abbia sconvolto l'intero Paese. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite", ha aggiunto. Un video diffuso dai media britannici mostra i passeggeri urlanti che fuggono per salvarsi la vita lungo la banchina della stazioncina di Huntingdon, dove il treno si era fermato nel pieno dell'emergenza, mentre l'aggressore incappucciato cammina tranquillamente dietro di loro, impugnando un grosso coltello. L'uomo era stato subito dopo fermato a colpi di taser dagli agenti di polizia accorsi in forze.