Shutdown Usa, Vance: "Rischiamo disastro in giorno Ringraziamento"

Shutdown Usa, JD Vance: "Rischiamo il disastro il giorno del Ringraziamento"

Mondo

È l'allarme lanciato dal vicepresidente americano e dal segretario ai Trasporti Sean Duffy in merito al traffico aereo durante le festività

Se lo shutdown proseguirà fino alla fine di novembre sarà un "disastro" per il trasporto aereo durante le festività del Ringraziamento. È l'allarme lanciato dal vicepresidente JD Vance e dal segretario ai Trasporti Sean Duffy. "Sarebbe un disastro perché a quel punto" i controlli di volo non avrebbero ricevuto il salario per almeno "quattro settimane. Quanti di loro si presenterebbero al lavoro?", ha detto Vance mettendo in guardia sui possibili forti ritardi. "Il traffico aereo rischia di essere completamente bloccato", gli ha fatto eco Duffy. Il Giorno del Ringraziamento, che cade l'ultimo giovedì di novembre, è il periodo con il maggior numero di viaggi aerei, con milioni di americani che si spostano per raggiungere le loro famiglie o per vacanza. 

SU INSIDER: Trump usa lo shutdown per punire gli Stati dem e consolidare il suo potere

