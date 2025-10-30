L’amministrazione Trump utilizza la chiusura del governo per ridurre l’apparato statale e perseguire obiettivi politici. Alcuni fondi federali vengono congelati, colpendo soprattutto distretti e Stati a guida democratica. I progetti infrastrutturali e le sovvenzioni energetiche subiscono sospensioni importanti. Circa 1,4 milioni di dipendenti pubblici lavorano senza stipendio o sono in congedo forzato. Intanto, la Casa Bianca sfrutta lo stallo per avanzare la propria agenda politica, suscitando critiche bipartisan