Sport
René De Silvestro: “Porto la mia storia di coraggio a Milano Cortina”
René De Silvestro è uno dei volti più conosciuti tra gli atleti paralimpici italiani. Per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, rappresenterà l’Italia come portabandiera e a Sky tg24 Insider confida: “Quando mi hanno detto di essere stato scelto, mi sono commosso. Queste Paralimpiadi saranno speciali, perché il pubblico di casa è unico. Mi aspetto delle belle soddisfazioni”
