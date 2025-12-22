Thailandia-Cambogia, un murale per la pace: "Dolore e speranza"
Oltre 50 artisti stanno rappresentando il dolore del conflitto tra Thailandia e Cambogia in un grande murale che sarà finito per la vigilia di Natale. "Questo progetto cerca comprensione, empatia e responsabilità. L'arte ci permette di comunicare dolore e speranza in un modo accessibile a tutti, compresa la comunità internazionale, senza provocare divisioni o ostilità", le parole di Tan Kimsour, artista a capo del progetto
