Thailandia-Cambogia, un murale per la pace: "Dolore e speranza"

Oltre 50 artisti stanno rappresentando il dolore del conflitto tra Thailandia e Cambogia in un grande murale che sarà finito per la vigilia di Natale. "Questo progetto cerca comprensione, empatia e responsabilità. L'arte ci permette di comunicare dolore e speranza in un modo accessibile a tutti, compresa la comunità internazionale, senza provocare divisioni o ostilità", le parole di Tan Kimsour, artista a capo del progetto