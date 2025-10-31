Nvidia fornirà 260mila chip alla Corea del Sud

Il colosso tecnologico statunitense Nvidia ha annunciato che fornirà 260 mila dei suoi chip più avanzati alla Corea del Sud, in occasione dell'incontro tra il ceo Jensen Huang e il presidente Lee Jae Myung a margine del vertice Apec. L'azienda ha dichiarato di collaborare con Seul per ampliare l'infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale, attraverso l'installazione di oltre un quarto di milione di gpu Nvidia nei cloud sovrani e nelle fabbriche del Paese.

Il ruolo di Seul

La Corea del Sud ospita due dei più grandi produttori mondiali di memoria - Samsung Electronics e SK hynix - la cui tecnologia è essenziale per i prodotti basati sull'IA e per i data center su cui si regge l'intero settore. Il presidente Lee, anche con accordi internazionali, ha ribadito la volontà di trasformare la Corea in una potenza globale nel campo dell'intelligenza artificiale. In una nota, Nvidia ha spiegato di essere "al lavoro con la Corea del Sud per ampliare l'infrastruttura nazionale di IA con oltre un quarto di milione di GPU Nvidia distribuite tra i cloud sovrani e le fabbriche di intelligenza artificiale". Secondo i dettagli diffusi venerdì, 50.000 delle nuove GPU saranno destinate alla costruzione di una nuova "AI factory" di Samsung Electronics. "Distribuendo più di 50.000 GPU Nvidia, l'intelligenza artificiale verrà integrata in ogni fase del processo produttivo di Samsung", ha dichiarato il gruppo coreano. Anche SK Group e Hyundai Motor Group riceveranno 50.000 chip ciascuno per i rispettivi centri dedicati all'intelligenza artificiale, mentre NAVER Cloud, che gestisce il principale motore di ricerca del Paese, ne riceverà 60.000 per potenziare la propria infrastruttura. Un'ulteriore quota di 50.000 unità sarà invece destinata al National AI Computing Center di Seul e ad altri fornitori di servizi cloud e IT.