Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Casa Bianca limita l'accesso dei reporter nella West Wing

Mondo
©Ansa

La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i giornalisti accreditati al Pentagono che hanno portato decine di giornalisti a lasciare il loro ufficio nel ministero della guerra e a restituire i loro tesserini

ascolta articolo

La Casa Bianca ha annunciato una nuova regola che limita la possibilità per i giornalisti accreditati di accedere liberamente agli uffici della portavoce Karoline Leavitt e di altri alti funzionari della comunicazione nella West Wing, vicino allo Studio Ovale. Un memorandum emanato in serata vieta ai giornalisti di accedere alla Sala 140, nota anche come "Upper Press", senza un appuntamento precedente, citando la necessità di proteggere materiali potenzialmente sensibili. Il documento specifica che la modifica entrerà in vigore immediatamente. 

La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i giornalisti accreditati al Pentagono che hanno portato decine di giornalisti a lasciare il loro ufficio nel ministero della guerra e a restituire i loro tesserini. 

FOTOGALLERY

Ansa / Sky TG24

1/10
Mondo

Sanzioni Usa a petrolio russo, Paesi colpiti e quanto aumenterà prezzo

Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo Vladimir Putin che ha replicato: “Non avranno impatto sull’economia russa”. Cina e India sono tra i Paesi più colpiti, ma se dovessero rivolgersi ad altri mercati questo potrebbe causare un aumento del costo della materia prima: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, il programma di approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Giorno dei Morti, le tradizioni per commemorare i defunti nel mondo

Mondo

Il Giorno dei Morti è una ricorrenza con radici profonde: in Italia e nel mondo, questa giornata...

12 foto

Casa Bianca limita l'accesso dei reporter nella West Wing

Mondo

La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i...

Gaza, Wafa: "Nuovi attacchi israeliani sulla Striscia, 3 morti". LIVE

live Mondo

Fonti mediche confermano che tre palestinesi sono stati uccisi la scorsa notte a causa degli...

Cnn: ok del Pentagono a Tomahawk per Kiev, ma deciderà Trump. LIVE

live Mondo

Lo ha reso noto l'emittente citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della...

Shutdown in Usa, stop ai voli al JFK di New York

Mondo

La carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston è legata...

Mondo: I più letti