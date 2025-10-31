Casa Bianca limita l'accesso dei reporter nella West Wing

La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i giornalisti accreditati al Pentagono che hanno portato decine di giornalisti a lasciare il loro ufficio nel ministero della guerra e a restituire i loro tesserini
La Casa Bianca ha annunciato una nuova regola che limita la possibilità per i giornalisti accreditati di accedere liberamente agli uffici della portavoce Karoline Leavitt e di altri alti funzionari della comunicazione nella West Wing, vicino allo Studio Ovale. Un memorandum emanato in serata vieta ai giornalisti di accedere alla Sala 140, nota anche come "Upper Press", senza un appuntamento precedente, citando la necessità di proteggere materiali potenzialmente sensibili. Il documento specifica che la modifica entrerà in vigore immediatamente.
La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i giornalisti accreditati al Pentagono che hanno portato decine di giornalisti a lasciare il loro ufficio nel ministero della guerra e a restituire i loro tesserini.
Ansa / Sky TG24
