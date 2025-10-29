Offerte Sky
Trump in Corea del Sud, domani vertice bilaterale con Xi Jinping

Mondo
©Ansa

Il leader cinese e il presidente degli Stati Uniti avranno colloqui "approfonditi" su "questioni importanti" in Corea del Sud. "Siamo disposti a collaborare con la parte statunitense per garantire che questo incontro produca risultati positivi, fornisca nuove linee guida e dia nuovo slancio allo sviluppo stabile delle relazioni Cina-Usa", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun

 Il ministero degli Esteri cinese ha confermato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader cinese, Xi Jinping. Si tratta della prima conferma del vertice che arriva da Pechino. Finora dell'incontro aveva parlato solo la Casa Bianca. Si terrà domani nella città di Busan, poco dopo l'atterraggio di Xi in Corea del Sud per partecipare al vertice dell'Apec. Sarà il primo incontro faccia a faccia tra i due leader da quando Trump ha assunto l'incarico nel 2025 e ha imposto dazi su tutti i paesi del mondo.

I due capi di Stato discuteranno questioni di reciproco interesse

Dopo aver confermato ufficialmente l'incontro di domani tra Donald Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha aggiunto che, nell'occasione, "i due capi di Stato avranno uno scambio di opinioni approfondito su questioni strategiche e a lungo termine riguardanti le relazioni tra Cina e Stati Uniti, nonché su importanti questioni di reciproco interesse".  Il portavoce ha assicurato che Pechino è pronta a collaborare con Washington per garantire risultati positivi da questo incontro e "dare nuovo impulso allo sviluppo stabile delle relazioni Cina-Stati Uniti", mentre la diplomazia "svolge un ruolo strategico indispensabile" nel promuovere la cooperazione tra Cina e Stati Uniti.

