Furto al Louvre, parziale confessione dei due sospetti arrestati. Gioielli non recuperati

La procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, durante una conferenza stampa in merito al furto del 19 ottobre al museo del Louvre, ha rivelato che i due uomini in custodia per la rapina hanno "parzialmente ammesso il loro coinvolgimento". Beccuau ha dichiarato che i due presunti rapinatori "sono attualmente davanti ai magistrati" in vista della loro "incriminazione per i reati di furto in banda organizzata, che prevede una pena di 15 anni di reclusione", e per "associazione a delinquere", che prevede una pena di 10 anni di reclusione. La procuratrice ha poi sottolineato che le indagini vanno avanti ma che i gioielli rubati "non sono ancora in nostro possesso". "Questi gioielli sono ormai invendibili", ha avvertito Beccuau, "chiunque li acquisti sarebbe colpevole di ricettazione. C'è ancora tempo per restituirli".