Furto al Louvre, parziale confessione dei due sospetti arrestati. Gioielli non recuperati

Mondo

La procuratrice generale Beccuau ha dichiarato che i due uomini rischiano fino a 25 anni di carcere. Originari di Seine-Saint-Denis, erano già noti alla polizia, in particolare per furti

ascolta articolo

La procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, durante una conferenza stampa in merito al furto del 19 ottobre al museo del Louvre, ha rivelato che i due uomini in custodia per la rapina hanno "parzialmente ammesso il loro coinvolgimento". Beccuau ha dichiarato che i due presunti rapinatori "sono attualmente davanti ai magistrati" in vista della loro "incriminazione per i reati di furto in banda organizzata, che prevede una pena di 15 anni di reclusione", e per "associazione a delinquere", che prevede una pena di 10 anni di reclusione. La procuratrice ha poi sottolineato che le indagini vanno avanti ma che i gioielli rubati "non sono ancora in nostro possesso". "Questi gioielli sono ormai invendibili", ha avvertito Beccuau, "chiunque li acquisti sarebbe colpevole di ricettazione. C'è ancora tempo per restituirli".

Chi sono i due uomini arrestati per il furto

Originari di Seine-Saint-Denis, i due sospettati erano già noti alla polizia, in particolare per furti. Il primo, 34 anni, di nazionalità algerina, viveva ad Aubervilliers; ha dichiarato agli inquirenti di aver lavorato come fattorino. Era noto per reati stradali ed era già stato condannato per furto. Il secondo, 39 anni, viveva anche lui a Seine-Saint-Denis. Ex tassista senza patente e poi fattorino, la sua fedina penale include furto aggravato. Secondo la procura di Parigi, l'uomo era sotto sorveglianza giudiziaria in un caso di rapina aggravata, per il quale dovrà comparire in giudizio il prossimo novembre presso il tribunale di Bobigny. Entrambi gli uomini sono stati rintracciati dagli inquirenti grazie alle tracce di Dna trovate, per uno su uno scooter e per l'altro su oggetti recuperati dalla polizia dopo la fuga. 

Louvre, sette minuti per un furto: la ricostruzione
Mondo

Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Il colpo avvenuto in pochi minuti all'apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice rubati sono otto, "di valore patrimoniale inestimabile". La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'

