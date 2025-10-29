Elezioni in Tanzania, urne aperte per le presidenziali-parlamentari

Offerte Sky
Elezioni in Tanzania, urne aperte per votare alle presidenziali e alle parlamentari

Mondo
©Getty

Nel Paese si vota per il rinnovo del Parlamento e per l’elezione del nuovo capo dello Stato: grande favorita l’attuale leader Suluhu Hassan, in carica dal 2021. Alle urne anche Zanzibar, arcipelago semiautonomo che elegge il proprio presidente e i membri del Parlamento

Urne aperte in Tanzania dove, a partire dalle ore 7 locali, i cittadini hanno iniziato a recarsi ai seggi per il rinnovo del Parlamento, composto da 384 membri, e per l'elezione del presidente. Restano in carcere i principali oppositori della leader Samia Suluhu Hassan, in carica dal 2021, con Amnesty International che ha denunciato alla vigilia "un’ondata di terrore" sponsorizzata dal governo. Al voto anche Zanzibar, arcipelago semiautonomo che elegge il proprio presidente e i membri del Parlamento: presenti nell’isola 50 circoscrizioni sulle 272 totali del Paese. Dubbi alla vigilia sul numero di elettori: la Commissione elettorale indipendente ha annunciato che 37,7 milioni di persone si erano registrate per votare, un numero maggiore rispetto ai 29,8 milioni delle precedenti elezioni, ma un quotidiano locale ha fatto presente come la cifra complessiva sia maggiore del numero di cittadini con più di 16 anni registrata nell'ultimo censimento, circa 32 milioni di persone.

Il dominio del Ccm

Dopo l’indipendenza ottenuta nel 1961, il Paese fu amministrato dal TANU, formazione politica che dominò la scena fino alla storica unione tra Tanganica e Zanzibar, dalla quale nacque l’attuale Tanzania. Nel 1977 Julius Nyerere fondò il Chama Cha Mapinduzi (Ccm, ossia "Partito della Rivoluzione"), risultato della fusione tra i partiti di governo delle due regioni. In pratica, il Ccm ha mantenuto il controllo del potere sin da allora. Solo nel 1992 venne autorizzato il multipartitismo ma, nonostante ciò, il Ccm ha continuato a trionfare in ogni competizione elettorale, con margini ampi e regolari. Fino al 2021 il Paese e il partito sono stati guidati da John Magufuli; alla sua morte, mentre era ancora in carica, la vicepresidente Samia Suluhu Hassan ne ha assunto le funzioni, diventando la prima donna a ricoprire la presidenza.

Cosa è successo nelle ultime settimane

Da anni, però, la scena politica tanzaniana è segnata da repressioni contro l’opposizione, censure alla stampa e restrizioni ai diritti fondamentali. Organizzazioni e osservatori internazionali denunciano un progressivo scivolamento verso un sistema autoritario, vicino a una dittatura di fatto. Nelle ultime settimane la commissione elettorale ha approvato sedici candidature alla presidenza, escludendo però i principali sfidanti. Il partito Chadema, principale formazione antigovernativa, è stato estromesso già in aprile, e il suo leader Tundu Lissu è stato arrestato e incriminato per alto tradimento, un’accusa che comporta la pena capitale. Respinta anche la candidatura di Luhaga Mpina, rappresentante dell’Alleanza per il Cambiamento e la Trasparenza (ACT-Wazalendo), il secondo partito d’opposizione.

