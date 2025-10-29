Offerte Sky
Mondo

Perché Trump ha graziato il fondatore di Binance

Aleksandra Georgieva

©Getty

Changpeng Zhao, fondatore del più grande exchange di criptovalute al mondo, nel 2023 aveva ammesso la violazione delle leggi antiriciclaggio statunitensi, accettando una condanna a quattro mesi di carcere e una multa da 50 milioni di dollari. Ma il presidente Usa ha deciso di graziarlo come un atto di giustizia contro quella che ha definito la “guerra alle cripto” portata avanti da Biden. Ma dietro questa decisione c'è molto altro

