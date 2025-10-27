Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia di Balikesir

Il sisma, registrato alle 22:48 locali, è stato avvertito anche in diverse altre città nell'area ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne. Non sono state segnalate vittime. Il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato che "l'Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo"

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito in serata la città di Sindirgi, nella provincia di Balikesir nella Turchia occidentale. Ad annunciarlo è stata l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Il sisma, registrato alle 22:48 locali, è stato avvertito anche in diverse altre città nell'area ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne. Non sono state segnalate vittime. "In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l'Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo", ha detto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya.