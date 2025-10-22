Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto in Costa Rica, scossa di magnitudo 5.8 registrata in mare

Mondo

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km dal distretto di Quepos. Lo riferiscono Ingv e Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:57 del mattino in Italia, le 21:57 di ieri ora locale. Al momento non sono segnalati danni o feriti

Terremoto al largo del Costa Rica. La terra ha tremato dopo una scossa di magnitudo 5.8 che è stata registrata alle 21:57 di ieri sera ora locale (le 5:57 di oggi in Italia) davanti alla costa ovest del Paese. Come riferiscono l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, e il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km dal distretto di Quepos. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Mondo

Terremoti, i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime

La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime

Terremoto in Costa Rica, scossa di magnitudo 5.8 registrata in mare

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km dal distretto...

