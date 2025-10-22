Terremoto in Costa Rica, scossa di magnitudo 5.8 registrata in mare

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km dal distretto di Quepos. Lo riferiscono Ingv e Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:57 del mattino in Italia, le 21:57 di ieri ora locale. Al momento non sono segnalati danni o feriti
Terremoto al largo del Costa Rica. La terra ha tremato dopo una scossa di magnitudo 5.8 che è stata registrata alle 21:57 di ieri sera ora locale (le 5:57 di oggi in Italia) davanti alla costa ovest del Paese. Come riferiscono l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, e il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km dal distretto di Quepos. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.
