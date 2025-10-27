Tavola da surf persa nel 2024 in Tasmania ritrovata in Nuova Zelanda

Persa più di un anno fa, ha percorso 2.400 chilometri in mare prima di essere avvistata al largo a Raglan Harbour, nell'Isola del Nord. L'oggetto verrà riconsegnato al proprietario direttamente ad Auckland
Era caduta da una barca in Tasmania quasi 18 mesi fa. Dopo un lungo viaggio solitario e dopo essere stata alla deriva per circa 2.400 km (1.490 miglia) in mare, è arrivata al largo della costa occidentale della Nuova Zelanda, dove è stata ritrovata. Questa la vera e propria odissea di una tavola da surf realizzata su misura per un surfesta australiano di Aukland. A recuperarla, come racconta la Bbc, è stato Alvaro Bon, un surfista francese.
Riconsegnata ad Auckland
L'uomo stava facendo kitesurf a Raglan Harbour, nell'Isola del Nord, circa due settimane fa, quando ha trovato la tavola ricoperta di cirripedi. Dopo aver segnalato la sua scoperta su diversi gruppi di surf online, qualche giorno dopo è stato contattato da un amico del proprietario della tavola che l'aveva riconosciuta. La tavola verrà ritirata ad Auckland questa settimana e riconsegnata al suo proprietario australiano, conosciuto solo come Liam, che afferma che la tavola era finita in mare nel maggio del 2024.
