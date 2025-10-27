Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tavola da surf persa nel 2024 in Tasmania ritrovata in Nuova Zelanda

Mondo
©Ansa

Persa più di un anno fa, ha percorso 2.400 chilometri in mare prima di essere avvistata al largo a Raglan Harbour, nell'Isola del Nord. L'oggetto verrà riconsegnato al proprietario direttamente ad Auckland

ascolta articolo

Era caduta da una barca in Tasmania quasi 18 mesi fa. Dopo un lungo viaggio solitario e dopo essere stata alla deriva per circa 2.400 km (1.490 miglia) in mare, è arrivata al largo della costa occidentale della Nuova Zelanda, dove è stata ritrovata. Questa la vera e propria odissea di una tavola da surf realizzata su misura per un surfesta australiano di Aukland. A recuperarla, come racconta la Bbc, è stato Alvaro Bon, un surfista francese. 

Riconsegnata ad Auckland

L'uomo stava facendo kitesurf a Raglan Harbour, nell'Isola del Nord, circa due settimane fa, quando ha trovato la tavola ricoperta di cirripedi. Dopo aver segnalato la sua scoperta su diversi gruppi di surf online, qualche giorno dopo è stato contattato da un amico del proprietario della tavola che l'aveva riconosciuta. La tavola verrà ritirata ad Auckland questa settimana e riconsegnata al suo proprietario australiano, conosciuto solo come Liam, che afferma che la tavola era finita in mare nel maggio del 2024. 

 

Approfondimento

Australia, 40 anni fa la restituzione di Uluru al popolo Anangu
FOTOGALLERY

1/12
Cinema

I migliori film sul surf, da Un mercoledì da leoni a Soul surfer

Decine di film e documentari hanno celebrato quello che è uno degli 'sport ufficiali' dell'estate: ecco le pellicole dedicate all'amore per la tavola e per le onde perfette

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Zelensky: "Si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza"

live Mondo

La proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir Starmer, ai leader della coalizione dei...

Hamas: "Restituiremo stasera il corpo del 16° ostaggio". LIVE

live Mondo

Hamas ha annunciato che restituirà stasera a Israele il corpo senza vita del 16° ostaggio ucciso....

Tavola da surf persa nel 2024 in Tasmania ritrovata in Nuova Zelanda

Mondo

Persa più di un anno fa, ha percorso 2.400 chilometri in mare prima di essere avvistata al largo...

Orbán vede il Papa e poi Meloni. Sull'Ucraina: "Ue non conta nulla"

Mondo

Il premier ungherese in mattinata è arrivato al Vaticano, poi si è spostato a Palazzo Chigi. Si...

Chi è Kai Trump, la nipote influencer del presidente Usa

Mondo

Ha già creato qualche imbarazzo al nonno la nuova iniziativa imprenditoriale di Kai Trump, nipote...

Mondo: I più letti