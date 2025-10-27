Tavola da surf persa nel 2024 in Tasmania ritrovata in Nuova Zelanda

Era caduta da una barca in Tasmania quasi 18 mesi fa. Dopo un lungo viaggio solitario e dopo essere stata alla deriva per circa 2.400 km (1.490 miglia) in mare, è arrivata al largo della costa occidentale della Nuova Zelanda, dove è stata ritrovata. Questa la vera e propria odissea di una tavola da surf realizzata su misura per un surfesta australiano di Aukland. A recuperarla, come racconta la Bbc, è stato Alvaro Bon, un surfista francese.