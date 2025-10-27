Lituania, chiusa la frontiera con Bielorussia: violato lo spazio aereo

Offerte Sky
Lituania, chiusa la frontiera con la Bielorussia: violato lo spazio aereo

Mondo
©IPA/Fotogramma

La decisione è arrivata a seguito della violazione dello spazio aereo lituano, per la terza notte consecutiva, da parte di alcuni palloni aerostatici. A dare la notizia è stato il Centro nazionale di gestione delle crisi (Nkvc) della Lituania, che ha parlato di una chiusura "a tempo indeterminato"

ascolta articolo

La Lituania ha chiuso i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia. La decisione è arrivata a seguito della violazione dello spazio aereo lituano, per la terza notte consecutiva, da parte di alcuni palloni aerostatici. A dare la notizia è stato il Centro nazionale di gestione delle crisi (Nkvc) della Lituania, che ha parlato di una chiusura "a tempo indeterminato". L'ultimo incidente ha spinto l'aeroporto internazionale della capitale lituana a sospendere temporaneamente le operazioni per diverse ore, a causa di uno o più palloni che volavano in direzione dello scalo. 

