Vilinius: il drone arrivato dalla Bielorussia conteneva esplosivo

La Lituania ha chiesto alla NATO di adottare “misure immediate per rafforzare le capacità di difesa aerea”, dopo il ritrovamento di un drone russo carico di esplosivo nel proprio territorio

Preoccupazione per l'Alleanza Atlantica

A renderlo noto è stato il consigliere presidenziale lituano per la sicurezza nazionale, Kestutis Budrys, che ha firmato una lettera congiunta alla NATO insieme alla ministra della Difesa, Dovile Sakaliene. Il drone è stato neutralizzato con successo sul posto, secondo quanto riferito dalla procuratrice generale Nida Grunskiene. Il caso ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza del fianco est dell’Alleanza Atlantica, già in tensione a causa del conflitto in Ucraina e del rafforzamento militare russo lungo i confini europei.