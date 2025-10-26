Furto al Louvre, fermati due sospetti: già noti alla polizia per furto

I due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Stando alle prime informazioni diffuse, i due uomini fermati sarebbero già noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti e il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione

Proseguono le indagini sul furto dei gioielli al museo del Louvre. Due persone, sospettate di essere responsabili della rapina, sono state fermate ieri sera dalla polizia francese. Come ha riferito Le Parisien, i due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino, i due uomini fermati sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi, e sarebbero già noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti e il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione.