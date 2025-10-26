Furto al Louvre, fermati due sospetti: già noti alla polizia per furto

I due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Stando alle prime informazioni diffuse, i due uomini fermati sarebbero già noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti e il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione
Proseguono le indagini sul furto dei gioielli al museo del Louvre. Due persone, sospettate di essere responsabili della rapina, sono state fermate ieri sera dalla polizia francese. Come ha riferito Le Parisien, i due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino, i due uomini fermati sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi, e sarebbero già noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti e il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione.
L'operazione della polizia
L'operazione della polizia è scattata all'improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due uomini, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all'estero, probabilmente in Algeria. Dopo averlo pedinato, lo hanno arrestato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Subito dopo, è stato fermato anche il complice, sempre nella regione di Parigi. I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine e il fermo potrà durare fino a 96 ore. Intanto l'inchiesta prosegue per identificare gli altri complici e l'organizzazione che ha messo in moto l'operazione nel museo parigino.
Vedi anche
Louvre, ladri fuggono indisturbati dopo aver rubato i gioielli. VIDEO
©Getty
Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO
Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'