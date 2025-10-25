Costa d'Avorio al voto per elezioni presidenziali. Ouattara favorito

Seggi aperti nel Paese per scegliere il prossimo presidente: i candidati sono cinque e il favorito è l’uscente Alassane Ouattara, 83 anni, che corre per assicurarsi un quarto mandato. Un obiettivo, hanno spiegato gli analisti, reso più facile dall’esclusione dalla corsa dei suoi principali rivali. Gli ivoriani chiamati alle urne sono quasi 9 milioni

Seggi aperti in Costa d'Avorio, dove oggi si vota per le elezioni presidenziali. I candidati sono cinque e il favorito è il presidente uscente Alassane Ouattara, 83 anni, che corre per assicurarsi un quarto mandato. Gli ivoriani chiamati alle urne sono quasi 9 milioni e i seggi chiuderanno alle 18, le 20 in Italia.

I candidati

I candidati sono cinque: il presidente in carica Alassane Ouattara; Simone Ehivet Gbagbo (76 anni), già First lady dal 2000 al 2010 quando era sposata con Laurent Gbagbo (da cui oggi ha divorziato); Jean-Louis Billon (60 anni), candidato del Congresso Democratico; Ahoua Don Mello (67 anni), che è già stato in passato ministro; Henriette Lagou Adjoua (66 anni), anche lei ex ministra.

Ouattara in corsa per il quarto mandato

Il favorito, come detto, è Ouattara. Il presidente in carica corre per ottenere il quarto mandato. Un obiettivo, hanno spiegato gli analisti, reso più facile dall’esclusione dalla corsa presidenziale dei suoi principali rivali: l'ex presidente Laurent Gbagbo e l'ex Ceo di Credit Suisse Tidjane Thiam, il primo per una condanna penale e il secondo per aver acquisito la cittadinanza francese. In un'intervista recente, Gbagbo ha definito le elezioni come "colpo di Stato civile". Ouattara, 83 anni, detiene il potere nel principale produttore mondiale di cacao dal 2011, quando il Paese ha iniziato a riaffermarsi come potenza economica dell'Africa occidentale. I suoi alleati puntano a una vittoria decisiva al primo turno per evitare il ballottaggio.

Gli ivoriani al voto

Gli ivoriani chiamati al voto per scegliere tra i cinque candidati sono quasi nove milioni: i seggi hanno aperto alle 8 e chiudono alle 18 locali (le 10 e le 20 in Italia). Sono circa 44mila gli agenti delle forze di sicurezza che sono stati dispiegati in tutto il Paese, che conta 30 milioni di abitanti, per tenere sotto controllo eventuali proteste, soprattutto nelle ex roccaforti dell'opposizione nel sud e nell'ovest. Nella regione di Yamoussoukro, dove si trova la capitale politica, già nei giorni scorsi è stato imposto il coprifuoco notturno. Le autorità hanno detto di voler evitare il "caos" e il ripetersi dei disordini legati alle elezioni presidenziali del 2020, in cui hanno perso la vita 85 persone.