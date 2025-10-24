Elezioni Costa d'Avorio, i candidati alle presidenziali e lo scenario

Il frontrunner di queste elezioni è Alassane Ouattara, 83 anni e presidente della Costa d’Avorio dal 6 maggio 2011. Come riportato dalla BBC Ouattara, economista di formazione, è nato a Dimbokro nel 1942 e nel 1968 è entrato a far parte del Fondo Monetario internazionale di cui è poi diventato vice-direttore generale. È stato primo ministro dal 1990 al 1993, e nel 2010 è stato eletto presidente con il 54% dei voti. La sua elezione però ha causato una violenta crisi politica, poiché come detto il suo predecessore Laurent Gbagbo si è rifiutato di lasciare il potere.