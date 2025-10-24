Canada ritira lo spot con Reagan contro i dazi dopo l'ira di Trump

Mondo

Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo Vladimir Putin che ha replicato: “Non avranno impatto sull’economia russa”. Cina e India sono tra i Paesi più colpiti, ma se dovessero rivolgersi ad altri mercati questo potrebbe causare un aumento del costo della materia prima: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, il programma di approfondimento di Sky TG24