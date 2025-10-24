Alaska Airlines, voli sospesi per guasto al sistema informatico

"Alaska Airlines sta riscontrando un'interruzione del sistema informatico che sta influenzando le sue operazioni. È in vigore un'interruzione temporanea dei voli", ha scritto ieri la compagnia aerea con sede a Seattle, quinta compagnia aerea americana, in un messaggio pubblicato su X. In tarda serata il sistema è stato ripristinato e i voli sono ripresi
Caos nei cieli americani a causa di una sospensione momentanea di tutti i voli Alaska Airlines negli Stati Uniti annunciato ieri dalla compagnia aerea. Lo stop è stato causato da un problema al sistema informatico: "Alaska Airlines sta riscontrando un'interruzione del sistema informatico che sta influenzando le sue operazioni. È in vigore un'interruzione temporanea dei voli", ha scritto la compagnia aerea con sede a Seattle, quinta compagnia aerea americana, in un messaggio pubblicato su X. L'interruzione ha riguardato anche la sua controllata Horizon Air.
La compagnia aerea ha aggiunto di aver chiesto alla Federal Aviation Administration di sospendere tutti i decolli e di tenere a terra i suoi aerei fino alla risoluzione del problema, avvenuta in tarda serata: "Ci scusiamo per l'inconveniente", ha detto la compagnia ai passeggeri che avrebbero dovuto viaggiare ieri sera su uno dei suoi voli, chiedendo loro di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. A luglio, la stessa compagnia aerea ha subito un problema informatico simile che l'ha costretta a cancellare i suoi voli nazionali per tre ore, colpendo più di 15.000 persone e 300 voli in quel momento.