Usa, Trump parte domani per l'Asia: giovedì l'incontro con Xi Jinping

Mondo
©Ansa

Come ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, il bilaterale tra il presidente Usa e il leader cinese avverrà a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima, il tycoon vedrà invece il leader sudcoreano Lee Jae-myung

Il presidente statunitense Donald Trump partirà domani sera per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping giovedì prossimo. Come ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, il bilaterale avverrà a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima, il tycoon vedrà invece il leader sudcoreano Lee Jae-myung. 

FOTOGALLERY

©Getty

1/16
Mondo

"No Kings", manifestazioni contro Trump. Lui: "Non sono un re". FOTO

Da New York a San Francisco, sono scese in piazza milioni di persone nelle 2.700 proteste in tutto il Paese. Manifestanti anche in diverse città europee. Bernie Sanders: 'Non permetteremo a Trump o a chiunque altro di portarci via la democrazia'

Vai alla Fotogallery

