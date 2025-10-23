Usa, Trump parte domani per l'Asia: giovedì l'incontro con Xi

Come ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, il bilaterale tra il presidente Usa e il leader cinese avverrà a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima, il tycoon vedrà invece il leader sudcoreano Lee Jae-myung
Il presidente statunitense Donald Trump partirà domani sera per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping giovedì prossimo. Come ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, il bilaterale avverrà a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima, il tycoon vedrà invece il leader sudcoreano Lee Jae-myung.
©Getty
