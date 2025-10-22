Uganda, scontro tra due autobus: oltre 40 morti e diversi feriti

Esplora tutte le offerte Sky
Uganda, scontro tra due autobus nel nord del Paese: oltre 40 morti e diversi feriti

Mondo
Nell'incidente, avvenuto sulla strada Kampala-Gulu nel nord del Paese, sono morte 46 persone. Due autobus si sono scontrati frontalmente durante un tentativo di sorpasso e, a seguito dello schianto, avrebbero causato una reazione a catena, coinvolgendo un camion e un'auto, che hanno perso il controllo e si sono ribaltati. Diverse persone sono rimaste ferite, mentre proseguono le indagini per determinare le cause dello scontro

Grave incidente stradale in Uganda. Due autobus, un camion e un'auto si sono scontrati sulla strada Kampala-Gulu, vicino al villaggio di Kitaleba nel nord del Paese, causando la morte di 46 persone. Come ha riferito la polizia ugandese, si registrano anche diversi feriti. Nell'incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte (ora locale), sono rimasti coinvolti inizialmente due autobus che si sono scontrati frontalmente durante un tentativo di sorpasso. Uno dei due autisti avrebbe sterzato bruscamente nel tentativo di evitare l'impatto, ma nel farlo avrebbe provocato una "collisione frontale e laterale" che ha innescato una "reazione a catena", ha spiegato la polizia in una nota. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche un camion e un'auto, che hanno perso il controllo e si sono ribaltati.

L'incidente

Secondo le prime indagini, l'autista di uno dei due autobus in viaggio dalla capitale Kampala a Gulu, un tragitto di circa 650 chilometri, avrebbe tentato di sorpassare un camion. Contemporaneamente, l'altro autobus proveniente dalla direzione opposta avrebbe a sua volta tentato di superare un altro veicolo. Poi, lo schianto. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali nella città occidentale di Kiryandongo. In un comunicato ufficiale, la polizia ha annunciato che collaborerà con i servizi sanitari e d'emergenza per verificare il numero delle vittime e fornire aggiornamenti. Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha dichiarato di aver appreso "con tristezza" la notizia e ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla cause dell'incidente. 

