Uganda, scontro tra due autobus: oltre 40 morti e diversi feriti

Grave incidente stradale in Uganda. Due autobus, un camion e un'auto si sono scontrati sulla strada Kampala-Gulu, vicino al villaggio di Kitaleba nel nord del Paese, causando la morte di 46 persone. Come ha riferito la polizia ugandese, si registrano anche diversi feriti. Nell'incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte (ora locale), sono rimasti coinvolti inizialmente due autobus che si sono scontrati frontalmente durante un tentativo di sorpasso. Uno dei due autisti avrebbe sterzato bruscamente nel tentativo di evitare l'impatto, ma nel farlo avrebbe provocato una "collisione frontale e laterale" che ha innescato una "reazione a catena", ha spiegato la polizia in una nota. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche un camion e un'auto, che hanno perso il controllo e si sono ribaltati.